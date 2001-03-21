Ataman: "Sonuna kadar mücadele ettik"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde play-off şansları olmamasına karşın önemli bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Darüşşafaka Doğuş'u galibiyetten dolayı tebrik eden Ataman, "Bir Türk takımının daha play-off yolunda son iki maç şansı bulunuyor. Herhangi bir iddiamız kalmamasına rağmen son topa kadar mücadelemizi gösterdik. İlk devreyi çok iyi oynadık. Boyalı alandan kolay sayı vermedik. Üçüncü çeyrekte ise savunmamız düştü, ancak sonuna kadar mücadele ettik. Bu akşam 12 oyuncumuzu da kullandık. En iyi mücadeleyi gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.