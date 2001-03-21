Avantaj Darüşşafaka Doğuş'ta

25.5.2017 - 00:38

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Banvit'i 72-67 yenen Darüşşafaka Doğuş, seride 1-0 öne geçti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Banvit'i 72-67 yenen Darüşşafaka Doğuş, seride 1-0 öne geçti

Blatt: "Maçta genel olarak iyi bir iş çıkarttığımızı söyleyebilirim"
Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Banvit'i 72-67 yendikleri maçta genel olarak iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blatt, güçlü bir rakiple karşılaştıklarını dile getirerek, "Maçta genel olarak iyi bir iş çıkarttığımızı söyleyebilirim. Banvit oynaması zor bir takım. Onları yenmek için birçok şeyi iyi yapmalısınız. Günün sonunda onlardan daha fazla sayı atmayı başardık. Buna karşılık sahada yapabileceğimiz çok daha fazla şey vardı. 48 saat sonra bugün yaptığımızı tekrarlamalıyız." diye konuştu.

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise hem hücum hem de savunmada istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini ifade etti.

Galibiyetinden dolayı Darüşşafaka Doğuş'u tebrik eden Filipovski, "Galibiyeti hak ettiler. Hücumda sabırlı değildik, top paylaşımını iyi yapamadık. Çok gereksiz, zorlama atışlar yaptık. Savunmada da onların etkili oyuncuları Wilbeken, Wanamaker ve Bertans'ı durduramadık. Hak eden taraf kazandı." değerlendirmesinde bulundu.


Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 22, Clyburn 7, Bertans 18, Zizic 4, Harangody 2, Furkan Aldemir 4, Birkan Batuk 1, Okben Ulubay, Mehmet Yağmur

Banvit: Theodore 15, Chappell 6, Orelik 7, Muric 3, Vidmar 14, Furkan Korkmaz 18, Kulig 4, Hasan Emir Gökalp

1. Periyot: 20-15
Devre: 36-32
3. Periyot: 58-43

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