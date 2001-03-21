Avrupa'daki Türk finalinin adı belli oldu

EuroCup Kadınlar yarı final rövanş karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 81-68 mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ finalde karşılaşacak.

Salon: Cafer Ağa

Hakemler: Georgios Poursanidis xx, Juris Kokainis xx, Pavel Fuska xx

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay xx 2, Eldebrink xx 4, Robinson x, Leuchanka xx 2, Hollingsworth xx 11, Carson xxx 15, Mc Bride xxx 24, Vandersloot xxx 14, Bahar 10 xxx

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Galatasaray: Deniz xx, Pınar xx 5, Eshli x, Traore xxx 21, Naz xx, Cansu xx, Işıl xx 3, Papova xx 8, Silva x 3, Seda xx, Vitola xx 8, Jefferson xxx 20

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 16-9 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 41-30 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 59-52 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Zafer Kalaycıoğlu: “Başarımızı kupayla taçlandırmak istiyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, çok büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyerek, “Umarım bu başarılarımızı kupayla taçlandırırız. Takımımla gurur duyuyorum” dedi.

EuroCup Kadınlar rövanş karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, evinde Galatasaray’ı 81-68 mağlup ederek finale çıktı. Karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni burada temsil ettiğimizi biliyorduk. Şimdi onlara verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Hem Türkiye Kupası'nı kazandık hem de Avrupa'da final oynuyoruz. Çok büyük bir başarı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını en yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım bu başarılarımızı kupayla taçlandırırız. Takımımla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Uygar Aydın