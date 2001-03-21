Avrupa'nın en değerlisi Neymar

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin değerlendirmesine göre bonservis bedeli en yüksek futbolcu unvanını, 210,7 milyon euroyla Barcelonalı Neymar aldı.

Avrupa'nın en büyük 5 ligi kabul edilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, yaz transfer döneminde piyasa değeri en yüksek futbolcu 210,7 milyon euroyla Barcelonalı Neymar oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı "Haziran 2017 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier League), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu modele göre ara transfer döneminde 246,8 milyon euro piyasa değeri bulunan Neymar'ın fiyatı 210,7 milyon euroya geriledi. Brezilyalı futbolcu, bu düşüşe rağmen futbol piyasasının en değerli oyuncusu olmaya devam etti.

Ara transfer döneminde 170,5 milyon euroyla takım arkadaşının arkasında yer alan Lionel Messi, 151,7 milyon euroluk değeriyle 4'üncü sıraya düştü. 2 ve 3'üncü sıraya, Tottenham'ın genç oyuncuları Dele Alli ve Harry Kane yerleşti. CIES, 21 yaşındaki Alli'nin değerini 155,1 milyon, 23 yaşındaki Kane'in değerini ise 153,6 milyon euro olarak belirledi.

Bu sezon Real Madrid'de hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de La Liga şampiyonluğu yaşayanCristiano Ronaldo, 112,4 milyon euroluk piyasa değeriyle 7'ncilikten 11'inciliğe geriledi.

Monaco'nun 18 yaşındaki yıldız adayı Kylian Mbappe'ye ise 92,6 milyon euro değer biçildi. Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de 51,1 milyon euroluk tahmini bonservis bedeliyle 75. sırada kendisine yer buldu.

İlk 15'te yer alan futbolcular şöyle:

1. Neymar (Barcelona): 210,7 milyon euro

2. Dele Alli (Tottenham): 155,1 milyon euro

3. Harry Kane (Tottenham): 153,6 milyon euro

4. Lionel Messi (Barcelona): 151,7 milyon euro

5. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 150,3 milyon euro

6. Luis Suarez (Barcelona): 140,8 milyon euro

7. Paul Pogba (Manchester United): 134,3 milyon euro

8. Gonzalo Higuain (Juventus): 120,2 milyon euro

9. Eden Hazard (Chelsea): 117,2 milyon euro

10. Paulo Dybala (Juventus): 115,3 milyon euro

11. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 112,4 milyon euro

12. Kevin De Bruyne (Manchester City): 110,5 milyon euro

13. Romelu Lukaku (Everton): 105,4 milyon euro

14. Robert Lewandowski (Bayern Münih): 100,6 milyon euro

15. Raheem Sterling (Manchester City): 98,8 milyon euro