Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi resmen açkladı

3.6.2017 - 20:55

Konyaspor, Aykut Kocaman'ı resmen açıkladı!

Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktörü Fenerbahçe'ye gitmek için izn istediği belirtildi. Kocaman da maç sonu Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Atiker KonyasporAykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktörü Fenerbahçe'ye gitmek için izn istediği belirtildi.

İşte Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama;

28 Ekim 2014’ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir.

Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır.

Bilindiği üzere sayın hocamızın 2018’e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız bu süreçte kendisinin uzun yıllar Konyaspor’da görev yapması yönünde irade koymuştur. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır.

Kendisine, şehrimize yaşattığı bu gurur ve üstün başarı için teşekkür ediyoruz. Hocamıza yeni görevinde ve hayatında başarı, sağlık, mutluluk diliyoruz.
 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret