Aykut Kocaman reçeteyi yazdı

Aykut Kocaman başarının reçetesini yazdı!

Fenerbahçe’nin müstakbel Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başarının yolunu gösterdi.Fenerbahçe’nin hafta başında ismini açıklayacağı Teknik Direktör Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fener'in bireysel anlamda en iyi takım olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

“Ama verim istenilen seviyede değil. Bu nedenle de takım istenilen futbolu ortaya koyamıyor. F.Bahçe'nin hedeflerine ulaşması için çok ciddi bir şekilde bütünleşmeye ihtiyacı var. Bu bütünleşme olmazsa bir ayak eksik kalır. Bunun arkasından gelecek olan özgüvendir. Özgüvenini yitirmiş futbolculardan çok fazla bir şey beklemek mümkün değil. Oyuncuların özgüvenini yeniden yükseltmek zorundayız. Bireysel özellikler grup kalitesiyle birleşmeli. Yoksa bugünün futbolunda çok fazla şansınız kalmaz. Ayrılığımdan bu yana 4 sene geçti. Bu süreçte çok şey değişti futbolda ve ben de değiştim. Değişmeyen tek şey takım olmayla gelen büyük başarılardır.

Her yerde F.Bahçe'nin en büyük gücü taraftarıdır. Bu sezon, taraftarın çekildiği dönemde Fener'in puan ortalaması çok düşük. Kadıköy'de yaşanan puan kayıpları ortada. F.Bahçe, en zorlu süreçlerde 45 bin kadın statta, 15 bin erkek dışarda olan bir takımdı.”