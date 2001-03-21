Aykut Kocaman resmen açıkladı

Ve resmen açıkladı! Aykut Kocaman...

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak son yıllardaki yükselişini zirveye taşıyan Konyaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman, Konyaspor ile yollarını ayırdı. Bugün yönetim ile Kayacık tesislerinde bir toplantı gerçekleştiren deneyimli teknik adam, kararını gerekçeleri ile birlikte yönetime iletti. Ardından antrenman öncesi futbolcularla toplantı yapan Kocaman, öğreniclerine kısa bir veda konuşması yaptı.

Böylelikle Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi resmen sona ermiş oldu. Konyaspor Aykut Kocaman ile birlikte tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katılmış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. (Konya Yenigün)