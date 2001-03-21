Aziz Yıldırım 4 futbolcuyla anlaştıklarını açıkladı

Aziz Yıldırım açıkladı: 4 futbolcuyla anlaştık!

Fenerbahçe Spor Kulübü 2017 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu başladı. Başkan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım, basketbolda Doğuş Grubu'yla anlaşmaya vardıklarını, önümüzdeki 3 sezon boyunca basketbol takımının Fenerbahçe Doğuş olacağını söyledi. Yıldırım ayrıca, 4 futbolcuyla anlaşmaya vardıklarını, teknik direktör konusunda 3 teknik adamla görüştüklerini söyledi.

Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da yapılan genel kurulun başında en büyük ilgiyi THY Avrupa Ligi kupası gördü.



Türk basketbol tarihinin en büyük kupası olan Euroleague kupasını yakından görmek isteyen ve fotoğraf çektiren Fenerbahçe Kongre Üyeleri uzun kuyruk oluşturdu.



Öte yandan elinde dosyalarla mali genel kurula gelen Başkan Aziz Yıldırım'ın hasta ve yorgun olduğu gözlendi. Yıldırım'ın önemli açıklamalar yaptı.



İşte Yıldırım'ın açıklamaları:



Basketbolda NBA ve Euroleague, dünyanın en büyük 2 organizasyonu. Euroleague'in kuruluş amacı, tıpkı NBA gibi bir organizasyon yapmak. Futbolda Şampiyonlar Ligi neyse, basketbolda Euroleague şampiyonluğunun değeri aynıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü Basketbol Takımı da, bu kupayı almıştır. Yıllar önce hayal edemeyeceğimiz şeyler, şimdi gerçek oldu. Galatasaray, UEFA Kupası aldığında tesadüf olduğunu söylemiştim. Bunu yanlış yere çektiler. Devamlılıktan bahsetmek istedim.

'Fenerbahçe Doğuş olarak yola devam edeceğiz'



Biz eğer geçen 3 sezonda final-four oynamamış olsaydık, bu aldığımız kupada tesadüf olacaktı. Basketbolda bütçemiz 30 milyon Euro. Bunun 12 milyon Euro'su sponsporlardan geliyor. Kalan 18 milyon Euro açıktır. Borcun bir bölümü de buradan geliyor. Fenerbahçe ile Doğuş baskebolda birlikte hareket edecek. Bütün anlaşmalar tamamlandı. İş sadece imzaya kaldı. Anlaşma 3 yıllık olacak, bütçenin yarısını Doğuş Grubu karşılayacak. Ayrıca Ülker Sports Arena'yı yapan, karşılığında tek bir şey istemeyen Murat Ülker'e de ölene kadar teşekkür etmeye devam edeceğim.



'4 futbolcuya anlaştık!'



Önümüzdeki yıl, bütün branşlarda başarılı olmak için çalışacağız. Şampiyon olacağız demiyorum, sonra bak söyledi ama olamadılar diyor. Transferleri mayıs ayında bitireceğimi söylemiştim. Ama bazen sorunlar olabiliyor. Transfer dönemi 17 Haziran'da açılıyor. Zaten hali hazırda 4 futbolcuyla anlaştık. Bunları kısa süre içerisinde açıklayacağız. Teknik direktör olarak 3 teknik adamla görüşüyoruz. Burada da kısa süre sonra sonuç alacağız. Aykut Kocaman gelmesin diyenler var. Sen kimsin ya?

Fikret Orman'a sert bir cevap vermek istemiyorum'



Fikret Orman'ın sözleri çok enteresan. Sert bir konuşma yapmayacağım. Her şeye bir cevap vermeye kalksam, kavga çıkar. Futbolda başarısız olmamızın nedeni Türkiye Futbol Federasyonu. Haklarında bir şey söylüyorsun, 8 ay ceza. Fikret Orman kendi kendiyle çelişiyor. Euroleague'de TOP 16'ya kaldıkları zaman, başarılı bir kadroları olduğunu söylemişti. 2 yıl önce bu kupayı kazanacak kadroları olduğunu söylemişti. Sayın başkan ne söylediğinin farkında değil. Bizim Euroleague şampiyonluğumuz, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ezdi. Konu bu. Bayrağı astık, bayrağı yaktılar. Gelin siz de asın.



'Şenol Güneş'i tebrik ediyorum'



Şenol Güneş, Obradovic ve sporcularımızı tebrik yazısı gönderdi. Boş bir kağıtla gönderdi. Beşiktaş antetli değildi. Ben de buna karşılık, Fenerbahçe antetli bir cevap yolladım. Ben de Şenol Güneş'i şampiyon olduğu için tebrik ediyorum.