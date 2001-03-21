Aziz Yıldırım’a tedbiren “Seyirden yasaklama” kararı

26.5.2017 - 00:03

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında “seyirden yasaklama” tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle Yıldırım hakkında “Kasten yaralama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne yazı gönderdi. Yazıda, Yıldırım'ın "kasten yaralama" eyleminin 6222 sayılı yasanın 17. maddesine aykırılık oluşturduğundan, aynı yasanın 18/3. maddesi gereğince "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için talimat verildi. Savcılık, talimatın Yıldırım’a da tebliğ edilmesini istedi.

Olayın Geçmişi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan basketbol maçı sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından Eyigüngör darp raporu almış ve savcılığa giderek şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz Yıldırım hakkında “Kasten yaralama” ve 6222 sayılı yasanın "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" ve "seyirden yasaklanma" maddelerine muhalefetten soruşturma başlatılmıştı.

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