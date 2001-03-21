Aziz Yıldırım için Yargıtay'dan flaş karar!

27.3.2017 - 15:06

Aziz Yıldırım için flaş karar!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkanımız ve Yöneticilerimizle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz Süreciyle ilgili Yeniden Yargılamada, Başkanımız ve Yöneticilerimiz için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararlarıyla ilgili tebliğnamesini tamamladı.  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Tebliğnamede, beraat kararlarının onanması talep edildi.

 

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