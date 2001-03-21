Bakan Kılıç'tan Beşiktaş'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Futbol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Futbol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Çağatay Kılıç’ın tebrik mesajı şöyle:

“2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğu ilan eden Beşiktaş Futbol Takımı’nı tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı takımın gelecek sezon uluslararası alanda da ülkemizin temsilini de en iyi şekilde yapacağına inancım tam. Bu başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Siyah-beyaz renklere gönül veren Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”

Musa Erdoğan