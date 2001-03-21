Banvit, Dörtlü Final'de

Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'i 59-53 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.
Bandırma'daki ilk maçı 5 sayı farkla (92-87) kaybeden Banvit, rövanşta rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Banvit, Theodore'un son saniyede attığı basketle farkı 6 sayıya yükseltti ve turu geçmeyi başardı.
Dörtü Final'in kura çekimi 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.
MHP Riesen: 53 - Banvit: 59
Salon: MHP Arena
Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Manuel Mazzoni (İtalya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
MHP Riesen: Hammonds 11, McCray, Martin, Crawford 14, Thiemann 11, Trice 7, Breunig 2, Toppert, Loesing, Cooley 8
Banvit: Muric 2, Theodore 13, Chappell 11, Orelik 10, Vidmar 7, Kulig 6, Tolga Geçim 3, Furkan Kormaz 7
1. Periyot: 12-21
Devre : 28-31
3. Periyot: 38-45
Beş faulle çıkanlar: 38.19 Thiemann (MHP Riesen)