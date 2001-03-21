Barcelona kulübünden flaş Katar açıklaması!

Çok sayıda Arap ülkesinin Katar'la ilişkilerini büyük bir süratle kesmesinin ardından Katalan devi Barcelona futbol kulübü de bir açıklama yayınladı. İspanyol basınında Katar'a gelen yaptırımların nedeniyle Barcelona futbol kulübüyle ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Barcelona ise yaptığı açıklamayla Katarlı sponsorlarıyla yaptığı anlaşmaların incelenmesi istendi.

171 MİLYON EURO ÖDENDİ

Resmi internet sitesinde Katar'la olan sponsorluk bağları konusunda detaylı bilgi veren Barcelona, 2010-2016 yılları arasında Katar Spor Yatırımları'yla kontratları olduğunu belirterek bu süre içerisinde bu kuruluştan kendilerine anlaşma gereği toplam 171 milyon euro aktarıldığını bildirdi.

Dünya gündeminde Katar'a yönelik inceleme ve soruşturmaların başlamasının ardından olası şüpheleri ortadan kaldırmak için yapılan açıklamada Katar Spor Yatırımları'nın 2010-2016 yılları arasında Barcelona'nın ana sponsoru olduğu belirtilirken yıl yıl Barcelona kulübüne bu şirketten aktarılan paralar bildirildi.

ÖDEMELER ŞU ŞEKİLDE:

2010/11 15 milyon euro

2011/12 26 milyon euro

2012/13 29 milyon euro

2013/14 30,5 milyon euro

2014/15 37 milyon euro (5 milyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu primi)

2015/16 33,5 milyon euro Barcelona'ya aktarıldı.

Kulüp tüm bu paraların makbuzlarının olduğunun altını çizdi. Anlaşmanın bir kopyasının Barcelona Adli Polisi'ne teslim edildiğinin de altı çizildi.

Her sezon yapılan denetimlerin raporlarının da kulübün web sitesinde yer aldığı belirtildi. Açıklamada bu verilere rağmen Barcelona kulübüyle ilgili iftira atanlar hakkında yasal işlem başlatma hakkının saklı tutulduğu da vurgulandı.