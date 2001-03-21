Başak Eraydın çeyrek finalde elendi

31.3.2017 - 23:00

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İtalya'da düzenlenen turnuvada Başak Eraydın, çeyrek finalde Alman Katharina Hobgarski'ye 2-0 yenilerek elendi.

İtalya'nın Santa Margherita Di Pula bölgesinde organize edilen 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde, 22 yaşındaki milli tenisçi ile Hobgarski karşı karşıya geldi.

Başak, rakibine 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi.

Öte yandan Başak Eraydın, çiftler kategorisinde de turnuvaya veda etti.

Çiftler yarı final müsabakasında Başak ile Rumen partneri Irina Maria Bara, Hindistanlı Pararthana Thombare ve Hollandalı Eva Wacanno ikilisine 6-3 ve 6-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.

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