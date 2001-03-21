Başakşehir Beşiktaş'a şampiyonluk mesajı gönderdi

Bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Başakşehir, Beşiktaş'la girdiği şampiyonluk yarışında bir nevi havlu attı. İstanbul temsilcisi dün twitter hesabınban yaptığı paylaşımla da bunu gösterdi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Şampiyonluk mücadelesi boyunca twitter hesaplarını son derece aktif kullanan ve rakiplerine sık sık göndermeler yapan Başakşehir, dün oynanan Adanaspor maçını son anda kazanmasına rağmen, Beşiktaş'ı şampiyon ilan etti.

Twitter hesabından Beşiktaş'ı mentionlayarak; "Şampiyon, kendi kutlamanı kendin yap istedik" yazan Başakşehir, futbolun güzel yanlarını ortaya koydu.

ADANA'YI DA UNUTMADILAR

Başakşehir, küme düşen ve gelecek yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Adanaspor'u da unutmadı.

Başakşehir'in Adanaspor paylaşımı;