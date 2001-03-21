Başakşehir Beşiktaş'a şampiyonluk mesajı gönderdi

Beşiktaş'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Başakşehir, Adanaspor maçı sonrası rakibine sosyal medyadan mesaj gönderdi.
Şampiyonluk mücadelesi boyunca twitter hesaplarını son derece aktif kullanan ve rakiplerine sık sık göndermeler yapan Başakşehir, dün oynanan Adanaspor maçını son anda kazanmasına rağmen, Beşiktaş'ı şampiyon ilan etti.
Twitter hesabından Beşiktaş'ı mentionlayarak; "Şampiyon, kendi kutlamanı kendin yap istedik" yazan Başakşehir, futbolun güzel yanlarını ortaya koydu.
Başakşehir, küme düşen ve gelecek yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Adanaspor'u da unutmadı.
Başakşehir'in Adanaspor paylaşımı;