Başakşehir'den 'Beşiktaş' paylaşımı

29.5.2017 - 00:43

Beşiktaş'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren ve taraflı tarafsız birçok futbolseverin takdirini toplayan Medipol Başakşehir, siyah-beyazlı kulübü şampiyonluğundan dolayı tebrik etti..

Medipol Başakşehir resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş için "Tebrikler #ŞampiyonBeşiktaş" ifadesini kullandı.

''Bizi yenemediler...''
?Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası yayıncı kuruluşa bağlanan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bizi yenememiş bir takım şampiyon oldu, bu da bizim için bardağın dolu tarafı oldu. Önümüzdeki senenin de planını yapmış vaziyetteyiz" diye konuştu. Öte yandan Başakşehir kulübü, twitter hesabından "Tebrikler Şampiyon Beşiktaş" mesajı yayımladı.

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