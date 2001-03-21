Başakşehir'e zirve yolunda çelme

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Mossoro’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Adebayor kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet’te kaldı.

16. dakikada sağ kanattan Caiçara’nın açtığı ortada arka direkte topla buluşan Doka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

28. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Caiçara’nın müdahalesiyle Seleznyov yerde kaldı. Hakem bu pozisyona penaltı kararı verdi.

29. dakikada Seleznyov’un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın içeriye çevirdiği topa arka direkte Doka vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Traore’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Seleznyov’un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Seleznyov’un pasında sol kanatta topla buluşan Bliznichenko’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

50. dakikada Alparslan’ın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Visca’nın vuruşunda top ağlara gitti. 2-2

59. dakikada Visca’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Adebayor kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2

70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Doka’nın kullandığı serbest atışta penaltı noktası üzerinde Epureanu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet’te kaldı.

77. dakikada Tanasse’nin serbest vuruşunda yerden köşeye giden topu kaleci Volkan çeldi. Dönen topa ceza sahası sol çaprazında Papp’ın vurşuunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

81. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Adebayor’un pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mustafa Pektemek’in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya x, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Yalçın xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Mahmut xx (Napoleoni dk. 89 ?), Emre xx, Visca xx, Mossoro xx (İrfan Can dk. 71 x), Doka xxx (Mustafa Pektemek dk. 79 x), Adebayor xx

Yedekler: Ufuk, Ferhat, Mehmet Batdal, Attamah

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kardemir Karabükspor: Ahmet xx, Barış xx, Dany xx, Gaman xx, Papp xxx, Ceyhun xxx, Poko xx (Zec dk. 73 x), Bliznichenko xxx (Skulason dk. 82 ?), Traore xxx (İlhan dk. 89 ?), Tanase xx, Seleznyov xx

Yedekler: Ercüment, Yatabare, Serdar, Fatih

Teknik Direktör: Zoran Barisic

Goller: Doka (dk. 16), Visca (dk. 50), Adebayor (dk. 59) (Medipol Başakşehir), Seleznyov (dk. 29), Bliznichenko (dk. 48), Papp (dk. 77) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Seleznyov, Traore, Bliznichenko, Serdar, İlhan (Kardemir Karabükspor), Emre (Medipol Başakşehir)

Zoran Barisic: '1 puan için mutluyuz'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, “Neticede 1 puan aldık ve mutluyuz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barısic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barısic, futbolcularını tebrik ederek, “Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Seyir zevki çok yüksekti. Gelen taraftarların mutlu döndüğünü düşünüyorum. Neticede 1 puan aldık. 1 puan için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı: 'Zaman zaman kopukluklar yaşadık'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Zaman zaman kopukluklar yaşadık. Rakibe geçişler verdik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörler açısından sıkıntılı bir karşılaşma geçirdiklerini ifade eden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “3-3'lük skora baktığımda maça gelenler ve televizyonda seyredenler için güzel bir müsabaka ama bir teknik adam için sıkıntılı bir müsabaka geçti. Karabükspor oyun oynamaya çalışıyor. Oyunu da yeni hoca ile beraber pas fonksiyonlarını kullanıyor.

4 stoperle oynadılar. Özellikle bizim kenar organizasyonlarımızla doğru bir oyunla başlayıp 1-0 öne geçtik. Sonrasında penaltı mı değil mi tartışılabilecek bir penaltı. İkinci yarının başı tekrar yediğimiz bir gol ve arkasından buna doğru cevap verip 3-2’yi yakaladık.

3-2’den sonra da yakaladığımız iki net gol pozisyonumuz var. Sonrasında duran top ve yediğimiz bir gol. Bence işin şu tarafı bizim için sıkıntılı. 2,5 senedir bu statta oynuyoruz ilk defa 3 gol yedik. Bizim gibi takım savunmasını iyi yapan bir takım. İki kere öne geçip 3 tane gol yememesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Zaman zaman kopukluklar yaşadık”

Oyunun bir kısmında kopukluklar yaşayıp açıklar verdiklerini ifade eden Avcı, “Kazanma duygusuyla oyun prensiplerini karıştırmamalıyız. Zaman zaman oyunda kopukluklar yaşadık. Rakibe geçişler verdik. Daha erken de kopartabilirdik. Sonrasında bizim penaltı pozisyonu var. Bunları da çok konuşmuyoruz zaten. Bugün bence şöyle bakmak lazım.

Üstümüzdeki rakibimiz daha oynamadı 1 puan oraya yaklaştı. Altımızdaki rakiplerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe mağlup oldular. Onlardan 1 puan öne geçtik. Bu olabilecek bir şey bunun dersini milli takım arasında çalışırız. Hem zihinsel olarak dinleneceğiz. Hem dersimize iyi çalışacağız. Milli takıma da başarılar dilerim” dedi.