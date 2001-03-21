Başakşehir tribününde kavga

1.6.2017 - 00:59

Ziraat Türkiye Kupası öncesinde Medipol Başakşehir taraftarı tribünde birbirine girdi..

Bu yıl 55'inci kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Atiker konyaspor karşı karşıya geliyor.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Medipol Başakşehir taraftarı kendi arasında kavga etti. Maçın başlamasına yarım saat kala, kale arkasında bulunan İstanbul temsilcisinin taraftarı, önce sözlü tartışmaya girdi.

Ardından tribünler birbirine su şişesi, çakmak, bozuk para gibi maddeler atarken çevik kuvvet ekipleri alt tribünleri boşalttı..

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