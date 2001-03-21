Başkan Fikret Orman Ahmet Çakar'a çok sert çıktı

4.6.2017 - 09:14

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı televizyon programında kendisi hakkında söylenen sözlerden dolayı dert yandı.

Fikret Orman, Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programına konuk oldu. Orman, birçok konuda açıklamalar yaparken, daha önce Beyaz Futbol programında kendisi için söylenen sözleri sert bir dille eleştirdi.

"BEN BEŞİKTAŞ BAŞKANIYIM"

Fikret Orman, daha önceki programlardan birinde Ahmet Çakar'ın kendisi için 'Matkap Fikret' benzetmesi yaptığını ve bunun çok yakışıksız olduğunu söyledi.

Orman; "Ben Fikret Orman olarak sadece kendimi değil, Beşiktaş camiasını da temsil ediyorum. Hakkımda söylenen sözler ne kadar ayıp, hiç yakışıyor mu? Sinan Engin, Galatasaray ya da Fenerbahçe başkanı için aynı şeyleri söylese, gördüğüm yerde söylerim kendisine bu açıklamaların çok ayıp olduğunu" şeklinde konuştu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret