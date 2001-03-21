Başkan Fikret Orman Ahmet Çakar'a çok sert çıktı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı televizyon programında kendisi hakkında söylenen sözlerden dolayı dert yandı.

Fikret Orman, Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programına konuk oldu. Orman, birçok konuda açıklamalar yaparken, daha önce Beyaz Futbol programında kendisi için söylenen sözleri sert bir dille eleştirdi.

"BEN BEŞİKTAŞ BAŞKANIYIM"

Fikret Orman, daha önceki programlardan birinde Ahmet Çakar'ın kendisi için 'Matkap Fikret' benzetmesi yaptığını ve bunun çok yakışıksız olduğunu söyledi.

Orman; "Ben Fikret Orman olarak sadece kendimi değil, Beşiktaş camiasını da temsil ediyorum. Hakkımda söylenen sözler ne kadar ayıp, hiç yakışıyor mu? Sinan Engin, Galatasaray ya da Fenerbahçe başkanı için aynı şeyleri söylese, gördüğüm yerde söylerim kendisine bu açıklamaların çok ayıp olduğunu" şeklinde konuştu.