Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş ile masaya oturuyor

29.5.2017 - 12:52

Beşiktaş 15.şampiyonluğun ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile yeniden masaya oturuyor...

Beşiktaş'ta sezonun şampiyonlukla tamamlanmasının ardından takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Şenol Güneş için yönetim ilk hamlesini bugün yapıyor...

Başkan Fikret Orman bugün öğleden sonra Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya gelerek tecrübeli hocaya uzun soluklu yeni bir sözleşme teklif edecek. Güneş'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılacağı konuşulurken Başkan'dan sürpriz bir hamle geldi... Tecrübeli hoca ile görevde kaldığı süre boyunca çalışmak isteyen Orman, Güneş'e sözleşmesini 3 yıla çıkarmak için teklifte bulunacak.

Güneş, her zaman kulübün menfaatlerini düşündüğünü bu nedenle uzun süreli sözleşme yapmak istemediğini ifade ederken, Başkan Orman "Şenol Güneş hocamız ile enerjilerimiz geldiği günden bu yana meyvesini verdi. Şampiyonluk için çok çalıştı. Disiplinli hocamıza 3 yıllık öneride bulunacağız" dedi. Bu görüşmeden ne sonuç çıkacağı şampiyonluğu kutlayan camiada merak içerisinde bekleniyor.

TOLGAY AYRILIYOR MU!
Öte yandan Beşiktaş'ın orta alanında istikrarlı futbolu ile dikkatleri çeken Tolgay'ın menajeri, İtalya İnter ve İspanya'da 3 önemli kulübün teklift aldıklarını söyledi. "Beşiktaş'ta mutluyuz ama ekonomik olarak düşünüyoruz. Kulübümüzün kazanması halinde gidebilir" diyen Tolgay kafaları karıştırdı.

İsmail ER

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