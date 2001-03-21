Başsavcılık Aziz Yıldırım hakkında karar verdi

26.5.2017 - 09:00

Savcılığın kararına göre; kulüp başkanına tokat atan Aziz Yıldırım, maçlara ve antrenmanlara giremeyecek.

Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör arasındaki gerginlik Aziz Yıldırım’a pahalıya patladı.

MAÇLARA GİREMEYECEK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyigüngör’e tokat atan Yıldırım için ‘seyirden yasaklama tedbiri’ uygulanmasına karar verdi.

Savcılık tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, “7 Mayıs 2017 günü Fenerbahçe-Yakındoğu Üniversitesi maçında şüpheli Aziz Yıldırım’ın, müşteki Mehmet Işık Eyigüngör’e yönelik kasten yaralama eyleminin, 6222 sayılı yasanın 17. maddesine aykırılık oluşturduğundan, aynı yasanın 18/3. maddesi gereği şüpheli hakkında Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama tedbiri uygulanması gerektiğine karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

ANTRENMANLARA GİRİŞ DE YASAK

Cumhuriyet Savcısı Ramazan Öksüz imzasıyla başlayan yasak kapsamında Aziz Yıldırım, tedbir süresince hiçbir spor müsabakasını izleyemeyeceği gibi, antrenmanları bile takip edemeyecek.

BAŞKANLIK TEHLİKEDE

Yıldırım ceza alır, seyirden yasaklama güvenlik tedbirine dönüşürse bu süre içerisinde kulüpte yöneticilik ve başkanlık da yapamayacak.

Soruşturma sürecinde savcılık, kovuşturma (dava) sürecinde ise mahkeme bu yasağın kaldırılmasına karar verebiliyor. Kovuşturmaya yer olmamasına karar verildiği durumda da yasak derhal kaldırılacak.

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