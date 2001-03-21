Bellhanda'nın bonservis rakam şok etti

Biodizel üretiminin gıda güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde artırılması gereğini dikkate alan EPDK, yeni düzenlemeyle biodizel üretim kapasitesinin etkin olarak kullanılmasını, bu konuda yeni yatırımların teşvik edilmesini, yerli tarımın desteklenmesini ve bitkisel atık yağ toplayıcılığının teşvik edilmesini amaçlıyor.

Geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice kulübünde geçiren ve bonservisi Ukrayna'nın Dinamo Kıev kulübünde bulunan Younes Belhanda için Sportif direktör Cenk Ergün Fas'a gitti. Sabah saatlerinde Casablanca, ardından Marakesh'e geçen Cenk Ergün, burada Fas milli takımında bulunan Belhanda ile masaya oturdu.

Futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilirken, sarı - kırmızılı yönetimin Dinamo Kiev ile de görüşmelere başlaması bekleniyor.

Nice 400 bin euro maaşı olan oyuncunun 9 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Dinamo Kiev ise artık oyuncuyu kiralamayacağını ve satın alma tekliflerine yanıt vereceğini açıklandı.

Belhanda'nın adı Fransız kulüplerinden Marsilya ile de anılıyor.