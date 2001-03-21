Benzema, Fatih'te iftar programına katıldı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, İstanbul Fatih'te iftar programına katıldı.

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Fransız oyuncu Karim Benzema, İstanbul Fatih'te Fatih Belediyesi'nin iftar programına katıldı. Yıldız oyuncu iftarda Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile de bir araya geldi. Ramazan nedeniyle Türkiyeyi ziyaret eden müslüman oyuncu iftar öncesinde ise ilçede yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulundu.

Yıldız futbolcu ayrıca, idmana giderken trafik kazası yapan ve yatağa hapsolan eski futbolcu Zekeriya Akgül de evinde ziyaret etti.