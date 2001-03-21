Beşiktaş'a Antalya darbesi

Süper Lig’in 25. haftasında Antalya ile Beşiktaş arasında Antalya Arena’da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışı verdiği Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı harcadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da risk almazken Beşiktaş uzaktan şutlarla, Antalyaspor ise kontra ataklarla gol bulmaya çalıştı. Ancak iki takım da yarattığı cılız fırsatlardan sonuç alamadı ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya Danilo'nun yerine oyuna giren Moestafa El-Kabir ile başlayan ev sahibi Antalyaspor hücumda daha etkili olmaya başladı. Oyun üstünlüğünü yeniden ele almak adına Ricardo Quaresma-Cenk Tosun ve Anderson Talisca-Necip Uysal değişikliklerine giden Beşiktaş ise 64. dakikada Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın ikinci sarı kartını görüp oyundan atılmasıla sahada 10 kişi kaldı. Hafta içinde oynanan Olimpiakos maçında da kırmızı kart gören Aboubakar böylece üst üste ikinci resmi maçında takımını 10 kişi bıraktı. Kamerunlu forvet 30. resmi maçında üçüncü kırmızı kartını gördü.

Maçta bir diğer şoku da 71. dakikada Adriano'nun sakatlanmasıyla yaşayan siyah-beyazlı ekip, 75. dakikada gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta Oğuzhan'ın ceza sahasına gönderdiği topu kafayla tamamlayan Atiba'nın şutu direkten oyun alanının dışına çıktı.

Mücadelenin son 15 dakikalık bölümünde ise oyunun hakimi Antalyaspor oldu. Fiziksel olarak yorgun rakibi karşısında özellikle El-Kabir ve Deniz Kadah ile önemli pozisyonlar bulan ev sahibi ekip kendisine 3 puan getirecek golü bulamadı ve maç 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Galibiyet hasreti iki haftaya çıkan Beşiktaş puanını 55 yaparken, Antalyaspor 38 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Talisca’nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.

22. dakikada Charles’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

28. dakikada Babel ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Ferhat meşin yuvarlağa tek hamlede hakim oldu.

33. dakikada Beşiktaş yarı alanın ortalarından serbest vuruş kullanan Eto'o, topu altıpasın önüne doğru ortaladı. Danilo’dan seken topa Celustka’nın zayıf vuruşunu kaleci Fabri rahat bir şekilde kontrol etti.

38. dakikada orta sahadan hızla ilerleyen Quaresma, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert bir şut çekti. Top ilk olarak Sakıb Aytaç’a çarptı, ardından Salih Dursun kademeye girerek topu kornere gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazda önünde bulan Charles’in şutu üstten auta çıktı.

51. dakikada Mbilla’nın sol kanattan ceza sahası arka direğe ortasında Deniz Kadah’ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

57. dakikada defansın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı sağ çaprazında önünde bulan Charles’ıin yerden sert şutunu kaleci kale direği dibinden son anda kornere çeldi.

64. dakikada Abubakar, kaleci Fornezzi’nin degaj kullanmasını ayağıyla engelleyince karşılaşmanın hakemi tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

73. dakikada Mbilla’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Kadah’ın şutu üstten auta gitti.

74. dakikada Eto’o’nın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sakıb’ın şutu kalecide kaldı.

75. dakikada kazanılan serbest vuruşta Oğuzhan Özyakup, ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. Bu noktada Atiba Hutchinson’un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

80. dakikada El Kabir’in sağ kanattan ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Antalya Stadyumu

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Antalyaspor: Ferhat xx, Celutska xx, Salih xx, Chico xx, Sakıb Aytaç xx, Zeki xx, Charles xxx (Yekta dk. 89 ?), Danilo xx (El Kabir dk. 46 xx), Deniz xx, M’billa xx, Eto'o xxx (Serdar dk. 90 ?)

Yedekler: Fornezzi, Yusuf Çelik, Sandro, Makoun

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xx (Mitrovic dk. 71 x), Oğuzhan xx, Atiba xx, Quaresma xx (Cenk Tosun dk. 58 x), Talisca xx (Necip dk. 61 x), Babel xx, Aboubakar xx

Yedekler: Tolga, Tolgay, Beck, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kırmızı kart: Abubakar (dk. 64) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Talisca, Oğuzhan (Beşiktaş)

Beşiktaş 114 yaşında

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün kuruluşunun 114. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Beşiktaş’ın resmi sitesinden Fikret Orman imzalı yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"114 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye’nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır.

Beşiktaş’ı 114 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur.

Bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline gelen Beşiktaşımız’ın 114. yaşını kutluyoruz.

Beşiktaş’ta bir aile ortamına sahibiz. Yöneticisinden kulüp çalışanlarına, teknik ekiplerimizden sporcularımıza kadar güzel bir ahenk içindeyiz.

Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır...

Ülkemizin ve gençlerimizin spor alanlarında daha başarılı olması için şanlı mazimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başkanı olarak, kulübümüzün bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli büyüklerimizi minnetle, şükranla anıyor; tüm Beşiktaşlılar’ı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Beşiktaşlı taraftarlardan 114. yıl anısına 114 meşale

Çankırı’da bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Kulübü’nün 114. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Çankırı Beşiktaşlılar Derneği’nin organize ettiği programla Karatekin Parkı’nda bir araya gelen taraftarlar, ellerindeki meşaleler ve çeşitli pankartlarla sloganlar atarak Belediye İş Merkezi önüne kadar yürüdü. Taraftarlar burada Beşiktaş Kulübü’nün 114. kuruluş yıldönümü anısına 114 meşale yakıp kutlama yaptı.

Müzik eşliğinde bir süre eğlenen siyah-beyazlı grup, “Şampiyonluk inan çok yakın, haydi saldır Beşiktaşım” sloganları attı. 114. yıl pastası kesen taraftarlar, bir süre sonra dağıldı.