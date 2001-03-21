Beşiktaş Aboubakar'ın yerine Gignac'ı buldu

Beşiktaş Aboubakar'ın yerine Gignac'ı buldu
10.6.2017 - 16:16

Beşiktaş Aboubakar'ın alternatifini buldu: Gignac

Beşiktaş forvet transferinde listesine yeni bir isim ekledi. Aboubakar'ı kadrosunda tutmak için uğraşan siyah-beyazlılar, Fransız santrafor Andre Pierre Gignac ile de ilgilenmeye başladı.Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, öncelikle forvet transferini tamamlamak istiyor.

Bu doğrultuda Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, B planını da hazırladı.

Futbol komitesi, Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Andre Pierre Gignac'ı listesine aldı.Fransız futbolcu ve kulübü ile temasa geçmeye hazırlanan yönetim, Aboubakar transferinden çıkacak sonucu bekleyecek. Kamerunlu oyuncu ile ilgili sorun yaşanması halinde Gignac ve kulübü ile görüşmeler başlayacak.

31 yaşındaki Fransız oyuncu, son iki sezondur Tigres forması giyiyor. Geride kalan sezon 49 maça çıkan Gignac, 25 gol-5 asistlik performans gösterdi.

Profesyonel kariyerine 2004 yılında Lorient'de başlayan Gignac, daha sonra Toulouse ve Marsilya formaları giydi. Fransız futbolcunun Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Ntv Spor)

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