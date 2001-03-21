Beşiktaş Anadolu Efes'e fark attı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes'i 90-71 yenerek seride 1-0 öne geçti

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Beşiktaş Sompo Japan, Clark ve Stimac'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 15-10 üstün tamamladı. Thomas, Doğuş Balbay ve Granger ile art arda isabetler bulan Anadolu Efes, 7. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 15-18. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 25-22 önde kapattı.

İkinci periyoda Erkan Veyseloğlu ve Strawberry'nin basketleriyle giren siyah-beyazlılar, 12. dakikanın başında 26-25 öne geçti. Etkili oyunununu sürdüren ev sahibi ekip, Strawberry, Thompson ve Roll ile skor üreterek, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 43-32. Kalan bölümde Clark ve son saniyede Strawberry'nin elinden skor bulan Beşiktaş Sompo Japan, devre arasına 15 sayı farkla 48-33 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısına Cedi Osman ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla giren Anadolu Efes, 23. dakikada farkı tek hanelere çekti: 48-39. Stimac, Erkan Veyseloğlu ve Strawberry'nin basketleriyle oyunun kontrolünü yeniden eline alan Beşiktaş Sompo Japan, 28. dakikayı 58-43 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde Strawberry-Erkan Veyseloğlu ikilisiyle isabetler bulmaya devam eden siyah-beyazlılar, final periyoduna da 63-51 önde gitti.

Son çeyreğe de iyi başlayan siyah-beyazlılar, Sertaç Şanlı ve Weems'in kaydettiği basketlerle 35. dakikada 76-58 üstünlüğünü devam ettirdi. Ev sahibi ekip, Roll'un üç sayı çizgisinin gerisinden, Sertaç Şanlı'nın ise pota altından bulduğu basketlerle 38. dakikada farkı 20 sayıya (85-65) çıkardı. Sertaç Şanlı ve Strawberry ile sayılar üretmeye devam eden Beşiktaş Sompo Japan, salondan 90-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş Sompo Japan adına 22 sayın kaydeden Strawberry olurken, Anadolu Efes'te 15'er sayı üreten Doğuş Balbay ve Heurtel mağlubiyete engel olamadı.

Toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 1 Haziran Perşembe günü yine Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 3, Strawberry 22, Roll 8, Clark 9, Stimac 12, Thompson 5, Sertaç Şanlı 15, Erkan Veyseloğlu 11, Weems 5, Muratcan Güler

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 15, Granger 11, Cedi Osman 7, Dunston 4, Brown 14, Thomas 5, Honeycutt, Heurtel 15

1 Periyot: 22-25

Devre: 48-33

3. Periyot: 63-51