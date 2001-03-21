Beşiktaş dev golcü Fernando Llorente’yi gözüne kestirdi

Beşiktaş dev golcü Fernando Llorente’yi gözüne kestirdi
10.6.2017 - 12:21

Şampiyon Beşiktaş’a dev golcü

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir golcü için harekete geçti Demba Ba ve Aboubakar’daki belirsizlik sürerken siyah-beyazlılar forvet adayları listesine Swansea City’nin İspanyol golcüsü Fernando Llorente’yi dahil etti. Pazarlıklar başladı.

Şampiyon Beşiktaş, Devler Ligi'ne uygun bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şenol Güneş'in, “Mutlaka golcü alınmalı” talebine yönetimden olumlu cevap geldi. Demba Ba ve Aboubakar'la henüz bir anlaşmaya varamayan siyah- beyazlılar, rotasını Swansea City'nin 32 yaşındaki golcüsü Fernando Llorente'ye çevirdi. Kartal, geçen sezon da başarılı santrfora talip olmuş fakat transfer gerçekleşmemişti. Yıldızı İspanya ekibi Athletic Bilbao'da parlayan ve ardından Juventus ve Sevilla gibi dev kulüplerde forma giyen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kartal, Premier Ligi'nde geçen sezon 33 maça çıkan ve 15 kez rakip fileleri havalandıran deneyimli golcüyü ya kiralık olarak ya da uygun bir bonservis maliyetiyle almak istiyor.

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