Beşiktaş, Domagoj Vida için Zagreb'e gitti

22.3.2017 - 15:44

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ismi yeniden gündeme geldi. Bazı siyah-beyazlı yöneticiler, oyuncuyla görüşmek üzere dün Zagreb'e gitti

Sezon başında adı sık sık Beşiktaş ile anılan ve Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da transfer listesinin ilk sırasına yazdığı Hırvat stoper Domagoj Vida konusunda sıcak bir gelişme var. Sarı kırmızılıların ilgisinden sonra elini çabuk tutmaya çalışan Beşiktaş'ın bazı temsilcileri, Hırvat yıldızla görüşmek için Zagreb'e gitti.

Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen ve milli takım kampında bulunan Vida'nın adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la da anılmıştı. Kariyerinde daha önce Osijek, Leverkusen ve Dinamo Zagreb'te forma giyen 27 yaşındaki Hırvat yıldız, beş sezondur Dinamo Kiev için ter döküyor. EURO 2016'da Türkiye'ye karşı forma giyen Vida, Şampiyonlar Ligi'nde de Beşiktaş'a karşı Dinamo Kiev formasıyla iki maçta da görev yapmıştı. (Goal)

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