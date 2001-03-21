Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor.

27.3.2017 - 21:54

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile 2 Nisan Pazar günü Vodafone Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü..

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, belindeki ağrıları devam ettiği için salonda çalışan Demba Ba ile tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı.

Milli takımlarda bulunan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Aras Özbiliz, Aboubakar, Mitrovic ve Quaresma da antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan antrenmanda futbolcular, bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İkinci bölümde üçerli alan değiştirme antrenmanı yapan Beşiktaşlı futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.

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