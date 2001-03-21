Beşiktaş Gomez aşkına

Mario Gomez aşkı yeniden alevlendi

Mandzukic’in Juventus’la sözleşme uzatması, Mario Gomez’i bir kez daha Beşiktaş’ın golcü listesinin ilk sırasına yükseltti. Şampiyonluğa odaklanan yönetim, sezon biter bitmez taraftarın aklından hiç çıkmayan Alman yıldızı geri getirmek için harekete geçecek.Forvet takviyesinde kararlı olan Beşiktaş, devre arasından bu yana temasta olduğu Hırvat yıldız Mario Mandzukic'in Juventus ile nikâh tazelemesi üzerine düş kırıklığını bir kenara bırakıp taraftarı çok heyecanlandıracak bir karar aldı. Geçen sezonki şampiyonluğa ligin gol kralı olarak çok büyük katkı sağlayan Mario Gomez, santrfor arayışlarındaki siyah-beyazlıların listesinde bir numaralı aday haline geldi.

Sezon başında Kartal'a veda edip ülkesinin ekibi Wolfsburg'un yolunu tutan Alman yıldız, Beşiktaş ile dostluk temaslarını hiç koparmadı. Şenol Güneş'in pivot santrfor ısrarı nedeniyle de yeniden gündeme alınan Gomez için atılacak somut adım, tamamen şampiyonluğa odaklanılması sebebiyle birkaç hafta bekleyecek. Yönetim, eski golcüsünü ikna etmek için Şampiyonlar Ligi'ni koz olarak kullanacak.