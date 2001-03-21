Beşiktaş'ın direnişi Vakıfbank'ı yıkmadı

29.3.2017 - 00:27

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 30 Mart Perşembe günü VakıfBank'ın sahasında oynanacak.

Salon: Akatlar Arena

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

Beşiktaş: Rousseaux, Tuğba Şenoğlu, Van Hecke, Çağla Akın, Zehra Güneş, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Humay, Gizem Giraygil, Dilara Bilge, Merve Gülaç)

VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Lonneke, Zhu Ting, Milena, Naz Akyol (Gizem Örge, Cansu Özbay, Özge Yurtdagülen, Kimberly, Cansu Çetin, Melis Gürkaynak, Melis Durul)

Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15

Süre: 127 dakika (24, 29, 29, 27, 18)

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