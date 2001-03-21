Beşiktaş'ın direnişi Vakıfbank'ı yıkmadı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 30 Mart Perşembe günü VakıfBank'ın sahasında oynanacak.
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
Beşiktaş: Rousseaux, Tuğba Şenoğlu, Van Hecke, Çağla Akın, Zehra Güneş, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Humay, Gizem Giraygil, Dilara Bilge, Merve Gülaç)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Lonneke, Zhu Ting, Milena, Naz Akyol (Gizem Örge, Cansu Özbay, Özge Yurtdagülen, Kimberly, Cansu Çetin, Melis Gürkaynak, Melis Durul)
Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15
Süre: 127 dakika (24, 29, 29, 27, 18)