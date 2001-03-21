Beşiktaş'ın rakibi Lyon'a PSG darbesi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon, Ligue 1'in 30. haftasında karşılaştığı PSG'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Maçın 6. dakikasında Alexandre Lacazette'in golüyle konuk ekip öne geçti ve bu gol PSG'nin bu sezon yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Ancak yediği gole çabuk tepki gösteren ev sahibi ekip, 34. dakikada Adrien Rabiot ve 40. dakikada Julian Draxler ile ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarıda taraflar buldukları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ligde 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve üst üste 4. maçını kazanan PSG puanını 68'e çıkardı ve lider Monaco'yu 3 puan geriden takibini sürdürdü. 4 maç sonra mağlup olan Lyon ise 50 puanla 4. sırada yer alıyor.