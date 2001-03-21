Beşiktaş'ın şampiyonluk programı belli oldu

3.6.2017 - 00:37

Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş'ın kutlama programı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 15. şampiyonluğunu elde ede futbol takımı, kupasına yarın saat 17.00’de Vodafone Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor maçının ardından kavuşacak.

Beşiktaş, şampiyonluk kutlamalarına yarın saat 13.00’te Anadolu Hisarı önünden başlayacak. Siyah-beyazlılar, özel olarak hazırlanan tekneyle Anadolu Hisarı önünden hareket ederek İstanbul Boğazı'nda tur atacak.

Tekne turu Dolmabahçe Sarayı'ndaki iskelede son bulacak Beşiktaş, buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Stadı'na geçecek. Siyah-beyazlılar, saat 14.30’da Denizbank Tribünü'ndeki terasta hazırlanan platformdan taraftarlarını selamlayacak.

Süper Lig'in son haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Stadı'nda karşılaştıktan sonra Beşiktaş'ın şampiyonluk seremonisi başlayacak. 30 kişilik koronun Beşiktaş marşları söylemesiyle başlayacak kupa töreni, altyapı futbolcularının siyah-beyazlı bayraklarla yürümesiyle devam edecek.

Beşiktaş'ın 15. şampiyonluk kupası, "buggy/olips" aracı ile Vodafone Stadı'nda bir tur atacak ve kaideye konulacak.

Futbol takımının sahaya davet edilmesi sonrası kupa siyah-beyazlıların ellerinde yükselecek.

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