Beşiktaş'ın şampiyonluk saati 20.45

Maç eksiğiyle M.Başakşehir’in 1 puan önünde lider olan Beşiktaş, küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’u yenmesi halinde, bitime bir hafta kala üst üste 2. şampiyonluğunu ilan edecek. Mutlu sona ulaşmak aynı zamanda 190 milyon TL civarında geliri garantilemek anlamına geliyor.

SÜPER Lig’de 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bugün Gaziantepspor deplasmanında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Gaziantep Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, Mete Kalkavan yönetecek. Maç eksiğiyle lig ikincisi M.Başakşehir’in 1 puan önünde olan Kartal, küme düşmesi kesinleşen kırmızı siyahlıları yendiği taktirde, saatler 20.45’i gösterirken mutlu sona ulaşmayı garantileyecek.

TRİBÜNDE 30 BİN BEŞİKTAŞLI

BEŞİKTAŞ, deplasmanda olmasına rağmen Gaziantep maçını kendi evinde gibi oynayacak. Ev sahibi ekip, maç için siyah beyazlılara stadın tamamını açtı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından 30 bine yakın taraftarın maçta Beşiktaş’a destek vermesi bekleniyor. Kartal, mutlu sona ulaşırsa 15. lig şampiyonluğuna ulaşarak formasına 3. yıldızı takmaya hak kazanacak.

VELİ DAHİL HERKES GAZİANTEP’E GİTTİ

BEŞİKTAŞ’ta, sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak olan Veli dahil tüm futbolcular Gaziantep’e götürüldü. Kartal sahaya ideal 11’iyle çıkacak. Ev sahibinde ise sakat Elyasa ve Victor yok.

190 MİLYON TL KASAYA

BEŞİKTAŞ şampiyon olursa; TFF’den 100 milyon TL, UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 90 milyon TL alacak.

24 SEZONLUK HASRET BİTECEK

EN son 1991-92’de üst üste şampiyon olan Beşiktaş, bugün mutlu sona ulaşırsa 24 sezonluk hasret bitecek.

ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇECEK

ŞENOL Güneş üst üste 2. kez siyah beyazlı takımı mutlu sona ulaştırırsa, bunu başaran ilk Türk teknik direktör olacak.

12 KARTAL’IN ‘İLK’ HEYECANI

BEŞİKTAŞ mutlu sona ulaştığı taktirde, 12 futbolcu siyah beyazlı formayla ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

NECİP UYSAL 3’ÜN PEŞİNDE

SİYAH beyazlıların kaptanı Necip Uysal, 2008-09, 2015-16’nın ardından üçüncü lig şampiyonluğu kupasının peşinde.