Beşiktaş Kayserispor'lu Deniz Türüç için 6 futbolcu önerdi

Beşiktaş Kayserispor'lu Deniz Türüç için 6 futbolcu önerdi
10.6.2017 - 16:01

Beşiktaş Deniz Türüç'le anlaştı ama...

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-Beyazlılar Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı.Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'le anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın gurbetçi futbolcu ile anlaştığı ortaya çıktı.

Deniz'in bonservisi için Kayserispor ile görüşen Siyah-Beyazlılar; Veli, Aras, Milosevic, Boyko, Pedro Franco ve Mustafa'dan oluşan bir listeyi Sarı-Kırmızılı yönetime iletti ve   bu listeden iki oyuncu tercihini Kayserispor'a bıraktı.

Deniz Türüç ile alacağı yıllık ücret ve sözleşme süresi hakkında kesin anlaşmaya veren Beşiktaş'ın takas önerisini ise Kayserispor, bu futbolcuların yıllık ücretlerini çok bulduğu için reddetti ve Siyah-Beyazlı yönetimden 7 milyon Euro istedi.

Deniz Türüç'ü kadrosuna katmak isteyen bir başka ekip Trabzonspor ise gurbetçi futbolcu için Yusuf Erdoğan ve bir miktar para teklif etti.

Beşiktaş'ın bonservis sorununu çözüp Deniz Türüç ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Orhan Yıldırım

 

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