Beşiktaş kutlamalarında kokunç kaza

3.6.2017 - 16:49

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 tekne birbiriyle sürttü. Meydana gelen kazada teknenin burnunda oturan 2 taraftar, ağır yaralandı.

Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, kutlamalara İstanbul Boğazı'nda başladı. 3'üncü yıldızı kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar; meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla İstanbul Boğazı'nda renkli görüntüler oluştururken, kutlamalar sırasında kaza meydana geldi. Kutlamalara katılan iki teknenin birbiriyle sürttüğü, teknenin burnunda bacaklarını sarkıtarak oturan biri kadın 2 Beşiktaş taraftarının ağır yaralandığı öğrenildi.

Bir görgü tanığı Taner Kamberoğlu ise "2 tekne birbirine sürttü, çocuğun iki bacağı koptu. Kızın bir bacağı koptu. Yardımcı olduk. Onları ben tekneden çıkardım. Ambulansa koyduk, gönderdik.
Kazaya karışan teknelerden biri Ortaköy iskelesine getirildi. Teknede kan izleri görülürken, olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

 Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'ndaki kutlamaları sırasında 2 teknenin birbiriyle sürtmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kimliği belirlenen taraftarların ameliyata alındıkları öğrenildi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında İstanbul Boğazı'nda 2 teknenin birbiriyle sürtmesi sonucu biri kadın 2 taraftar ağır yaralandı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan 31 yaşındaki Samet Bakan ile 30 yaşındaki Özlem Gelgüzel'in hastaneye kaldırılarak ameliyata alındıkları öğrenildi.

Caner Sönmez

 

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