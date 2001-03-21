Beşiktaş şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı

3.6.2017 - 15:43

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş Alayı havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda çok sayıda teknenin şampiyonluk kutlaması için Vodafone Arena'ya tekneyle giden futbolculara eşlik etmesi havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazında Beşiktaş Alayı havadan görüntülendi

Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı. Çok sayıda tekne, Beşiktaş futbol takımının Anadolu Hisarı'nda tekneye binmesini bekledi. Futbol takımının tekneye binmesinin ardından çok sayıda taraftar teknelerle futbolculara eşlik etti. Bu sırada İstanbul Boğazı'nda muhteşem bir şölen yaşandı. Görsel şölen drone ile havadan görüntülendi.Görüntülerde, Beşiktaş oyuncularının bulunduğu tekne Dolmabahçe Sarayı'ndaki iskeleye ulaştı. Ardından taraftarların bulunduğu çok sayıda tekne iskeleye geldi.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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