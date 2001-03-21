Beşiktaş Sompo Japan'a ceza

23.3.2017 - 00:32

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank derbisindeki ihlaller nedeniyle siyah-beyazlı ekibe ceza verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan'a 1 maç seyircisiz oynama ve 35 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Cezaya ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında kişilik haklarına, ailevi veya manevi değerlere yönelik hakaret, sövme niteliğinde, aşağılayıcı, sporun ruhuna, ilke ve kurallarına uymayan tezahüratlarda bulunulması ihlalleri nedeniyle üç kez anons yapılması. Hakemlerin soyunma odasına gitmelerine ve müsabakanın 15 dakika duraksamasına sebebiyet verilmesi. Müsabaka sırasında tribünlerde 3 kez ses bombası patlatılması şeklinde seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle, 1 maç seyircisiz oynama ve 35 bin lira para cezasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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