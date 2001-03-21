Beşiktaş'ta Burak Yılmaz harekatı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz harekatı
10.6.2017 - 12:33

Burak Yılmaz operasyonu!

Beşiktaş, Çin ekibi Beijing Gouan’da forma giyen 31 yaşındaki golcü Burak Yılmaz'ı renklerine bağlamak için temaslara başladı. Başkan Orman, “Burak iyi bir Beşiktaşlı” diyerek sinyali çaktı.Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yine forvet operasyonuna başladı. Vincent Aboubakar'ın yüksek maliyeti nedeniyle arayışa giren siyah-beyazlılar, Beijing Gouan'da forma giyen Burak Yılmaz'ı gündemine aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Trabzonspor'da birlikte çalıştığı ve golcü kimliğini ön plana çıkarmasında büyük rol oynadığı Burak'ı takımda görmek istediği biliniyor. Başkan Fikret Orman ise, “Burak iyi bir Beşiktaşlı” ifadesini kullandı.

Orman, “Gittiği her yerde Beşiktaşlı olduğunu söyleyen cesur bir çocuk. Şenol Güneş isterse Burak'ı alırım” diye konuştu. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Orman, şunları söyledi: Mangala ve Vida ile temaslarımız var. Oğuzhan'ı satmayacağız. Mitrovic kiralık gidebilir. Tolgay kalacak. Marcelo'yu Lyon istiyor ancak neden gitsin? Mutlu ve başarılı.

 

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