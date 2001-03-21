Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

31.3.2017 - 01:12

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılar'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman duran top organizasyonları, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan Caner Erkin takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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