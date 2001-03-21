Beşiktaş'tan Aboubakar sürprizi

Aboubakar'da flaş gelişme! Yollar ayrılıyor...

Yönetimin para cezası hazırlığında olduğu Kamerunlu futbolcunun, Siyah-Beyazlılar’daki geleceği de zora girdi.

Beşiktaş, Aboubakar kararını verdi

Beşiktaş Yönetimi, Vincent Aboubakar konusunda yönetmeliğe göre hareket edecek, ancak oyuncusunun kaybedilmesine de izin vermeyecek.

Başkan Fikret Orman, “Ceza veriyorsak bunu kamuoyu önünde yapmayız. Prim varsa ceza da var. Bundan kaçış yok” dedi. 2. Başkan Çebi de, “Cezası varsa tabii ki çeker. Ancak kimseyi de ortada bırakmayız. O da bizim futbolcumuz” diyerek Aboubakar’a kol kanat gerdi.

Önce Olympiakos maçında, sonra Antalyaspor ile oynanan lig maçında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle Beşiktaş’ın en çok konuşulan ismi olan Vincent Aboubakar’a, Beşiktaş Yönetimi sahip çıktı.



Aboubakar’ın iyi bir insan olduğunu ifade eden başkan Fikret Orman, “İlk maçtaki yapmış olduğu hata çok yorum kaldırmayacak durumdaydı. Ancak Antalya karşısında verilen karar çok ağır. Orada kırmızı çıkmaz. Mete Kalkavan üst düzey ve namuslu bir hakem. Onu Beşiktaşlılar ile özleştirdikleri için böyle hareketlerde bulundu. O da Beşiktaş’a zarar veriyor. Allah’tan maçı kaybetmedik” dedi.



Beşiktaş’ın bir disiplin yönetmeliğinin olduğuna da vurgu yapan Orman, “Ceza veriyorsak kamuoyu önünde yapmayız. Primi varsa, cezası da var. Onu ödeyecekler. Bundan kaçışı yok” yorumunu yaptı.



Golcüye bir koruma da ikinci başkan Ahmet Nur Çebi’den geldi. Çebi, “Aboubakar bizim oyuncumuz. Yeri geldiğinde cezalandırılacak, yeri geldiğinde ise ödüllendirilecek. Bu tamamen yönetim kurulunun alacağı bir karar. Ama bakıyoruz bir anda herkes oyuncumuzu asıp kesmeye başladı. Belli başlı rakamlar telaffuz ediliyor. Sadece Aboubakar değil, kim olursa olsun disiplinsiz davranan herkes, sözleşmesinde yazan maddelere göre cezalandırılır. Ama cezasını çeken kimseyi de ortada bırakmayız. Biz bir aileyiz ve sorunlarımızı bu aile ortamında çözeriz. İnşallah sezon sonunda futbolcusundan yöneticisine kadar hep birlikte şampiyonluk görürüz” diye konuştu.



Aboubakar için dört kriter



Vincent Aboubakar’a verilecek ceza konusunda önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan Beşiktaş Yönetimi, belirlenecek rakamı dört kriter üzerinden netleştirecek. Siyah-beyazlıların, Dinamo Kiev ve Olympiakos maçlarından görülen kırmızı kartlar ile, Afrika Kupası’ndan geç dönmesini de masaya yatıracak. Beşiktaş Yönetimi, Antalyaspor’da görülen kırmızı karta ise ceza vermemeyi planlıyor. Bu kartın pozisyon icabı olduğunu düşünen siyah - beyazlı yönetim, hakemin ikinci sarı kartını ise doğru bulmuyor.



Kendini yaktı!



Antalyaspor deplasmanında iki basit sarı kartla ihraç olan Aboubakar, en iyi döneminde krize girdi. İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeye başlayan tecrübeli forvet, Olympiakos maçında Everton ve Crystal Palace scoutlarının takibine girdi. Özel olarak izlenen 25 yaşındaki oyuncu, gördüğü hatalı kırmızı kartla bir anda olumsuz rapor aldı. Benzer şekilde Norwich City’nin de teklif yaptığı yıldız oyuncu, orada da sıkıntı yaşadı. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısında son 8 maçta 7 gol atarak sözleşmesinin kalıcı olması için Porto ile görüşen Beşiktaş Yönetimi’nin de eksi notunu aldı. (Milliyet)