Beşiktaş’tan Ekrem Dumanlı açıklaması

31.3.2017 - 13:09

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, FETÖ/PDY üyesi ve hakkında yakalama kararı olan Ekrem Dumanlı’nın kulüpten ihraç edildiğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün son dönemde Ekrem Dumanlı’yı ihraç edip etmemesiyle alakalı çıkan tartışmalara Ahmet Ürkmezgil yanıt verdi.

FETÖ/PDY üyesi Ekrem Dumanlı’nın uzun zaman önce Beşiktaş Kulübü’nden ihraç edildiğini dile getiren Ürkmezgil, "Ekrem Dumanlı’nın ihraç süresi hakkında detaylı bilgi veremeyeceğim ancak onları kulüpten ihraç edeli uzun zaman oldu. Mayıs’ta yapılacak genel kurulda da gündeme gelmesi gibi bir durum yok zaten bu isim kulüpten ihraç edilmiş bir isim" dedi.

Doğan Gündoğdu

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