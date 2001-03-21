Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Lens çalımı

3.6.2017 - 12:47

Sağ kanata Lens'i transfer ederek hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, Sunderland kulübüyle yapılan son görüşmelerden sonra bu transferdeki umutların daha da arttığı öğrenildi.İngiliz kulübünün, Tolgay Arslan'ı kurtarıcı olarak transfer etmeyi düşünmesi nedeniyle siyah - beyazlı yönetimin Lens dosyasını tamamen açacağı bildirildi.

2. lige düşen fakat bir dahaki sezon yeniden üst lige çıkmak için kadrosunu korumanın yanı sıra yeni takviyelerle daha da sağlam bir takım oluşturmayı düşünen Sunderland'in Tolgay Arslan'ı transfer ederek orta sahanın hakimiyetini bu oyuncuya vermeyi planladığı öğrenildi.

Tolgay'ın da İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı bu takasın her an sonuçlanabileceği bildirildi.

(Milliyet)

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