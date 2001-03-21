Beşiktaşlı futbolcular taraftarı böyle coşturdu

Beşiktaşlı futbolcular, şampiyonluk kutlamasında Vodafone Arena’nın dışında kurulan platformda siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tezahürat yaptılar.

15. şampiyonluğu ilan eden Beşiktaş’ta kutlamalar tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlı taraftarlar stadyum çevresini hınca hınç doldurdu.

Boğaz turuyla başlayan kutlama, ardından Dolmabahçe’de üstü açık otobüste taraftarı selamlama ile devam etti. Stadın dışında kale arkasının olduğu bölüme kurulan platformda Beşiktaşlı taraftarlarla eğlenen futbolcular, burada mikrofona Beşiktaşlı taraftarların yediden yetmişe ezbere bildiği tezahüratları söylediler. Özellikle Beşiktaşlı yabancı futbolcular birçok marşı ezbere söylediler. Demba Ba, Atiba ve Babel gibi isimler ise platformdan üçlü çektirdi.

Siyah-beyazlıların saat 17.00’da Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi stadın dışındaki kutlama etkinlikleri son bulurken, maçın ardından yapılacak kupa töreniyle kutlamalar tüm hızıyla sürecek.