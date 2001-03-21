Bilal Meşe, Arda Turan'ın küfürlü saldırısını anlattı

6.6.2017 - 10:40

Milli Takım kafilesi ile gazetecileri taşıyan ve Üsküp'ten Trieste'ye giden uçakta, Ay-Yıldızlı Takımın Kaptanı Arda Turan tarafından fiziksel saldıraya uğrayan; boğazı sıkılan ve galiz küfürlere hedef olan gazeteci Bilal Meşe yaşadıklarını DHA'ya anlattı:

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Uçağa bindik. 12-A'da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda 'Bilal Meşeeee' diyen bağıran Arda'yı gördüm."

 

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra "Ben adamın....aaaaaa......kkkk..ulan" diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım."

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Şoktaydım. O hala ana-avrat, din-iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce foto muhabirimiz Vedat Danacı geldi. Ne yapıyorsun Arda deyip onu sakinleştirmeye çalıştı."

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Bu arada salldığı bir yumruk boşa gitti. Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti. Hadise devam ederken Milli Takım antrenörü Levent Şahin hadiseye müdahale etti."

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Bir de koruma vardı, onu sakinleştirmeye çalışan. Korumaya da ağzına geleni söyledi. Hatta 'Sen kim oluyorsun oğlum' gibisinden laflar etti."

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Ben bu olaylar sürerken elimi arkaya doğru götürdüm ve hiçbir biçimde kendisine müdahele etmedim."

 

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi; yoksa bu durumda daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gelmediği iyi oldu."

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

Bilal Meşe, olayın şokundan hala kurtulamadığını, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek şöyle konuştu:

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Şu anda İstanbul'a dönmeyi düşünüyorum. Kalsam da Milli takım antrenmanlarına katılmayacağım zaten. Medya kuruluşlarındaki diğer arkadaşlarım da bir karar almak üzere olduklarını söylediler."

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Arda bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağza alınmayacak küfürler savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim."

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Sabah erkenden gazete patronum Sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi."

Bilal Meşe, Arda Turan'ın saldırısını anlattı

"Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım."

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret