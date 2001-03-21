Bilal Meşe, Arda Turan'ın küfürlü saldırısını anlattı

Milli Takım kafilesi ile gazetecileri taşıyan ve Üsküp'ten Trieste'ye giden uçakta, Ay-Yıldızlı Takımın Kaptanı Arda Turan tarafından fiziksel saldıraya uğrayan; boğazı sıkılan ve galiz küfürlere hedef olan gazeteci Bilal Meşe yaşadıklarını DHA'ya anlattı:
"Uçağa bindik. 12-A'da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda 'Bilal Meşeeee' diyen bağıran Arda'yı gördüm."
"Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra "Ben adamın....aaaaaa......kkkk..ulan" diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım."
"Şoktaydım. O hala ana-avrat, din-iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce foto muhabirimiz Vedat Danacı geldi. Ne yapıyorsun Arda deyip onu sakinleştirmeye çalıştı."
"Bu arada salldığı bir yumruk boşa gitti. Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti. Hadise devam ederken Milli Takım antrenörü Levent Şahin hadiseye müdahale etti."
"Bir de koruma vardı, onu sakinleştirmeye çalışan. Korumaya da ağzına geleni söyledi. Hatta 'Sen kim oluyorsun oğlum' gibisinden laflar etti."
"Ben bu olaylar sürerken elimi arkaya doğru götürdüm ve hiçbir biçimde kendisine müdahele etmedim."
"Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi; yoksa bu durumda daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gelmediği iyi oldu."
Bilal Meşe, olayın şokundan hala kurtulamadığını, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Şu anda İstanbul'a dönmeyi düşünüyorum. Kalsam da Milli takım antrenmanlarına katılmayacağım zaten. Medya kuruluşlarındaki diğer arkadaşlarım da bir karar almak üzere olduklarını söylediler."
"Arda bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağza alınmayacak küfürler savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim."
"Sabah erkenden gazete patronum Sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi."
"Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım."