Boluspor, Giresunpor’u 4'ledi

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor evinde Giresunpor’u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Koçer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musa Sinan'ın şutunu kaleci kurtarmayı başardı.

19. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine kadar giren Yusuf Emre'nin yerden gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Yılmaz, ters bir vuruşla topu kendi kalesine attı. 1-0

34. dakika Boluspor'da sağ kanatta topla buluşan Jansen'in ceza sahası alanına girdikten sonra çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Giresunspor ceza sahası dışında topla buluşan Santos düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

45. dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topla buluşan Sandro Nascimento topu ağlarla buluşturdu. 2-1

52. dakikada Boluspor'un paslaşarak kullandığı kornerde ön direğe gönderilen topa dokunan Yusuf Emre Gültekin farkı tekrar ikiye çıkardı. 3-1

82. dakikada Musa Sinan Yılmazer topla birlikte sol kanattan ceza sahası içine kadar girdi. Yılmazer'in içeriye yerden çıkardığı pasında topla buluşan Andres Santos sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Koray Gençerler xx, Cumhur Altay x, M. Salih Mazlum xx

Boluspor: Melih xx, Renato xx, Alim xx (Kadir Bekmezci dk. 81 ?), Guido xx, Abdülkadir xx (Özgür dk. 46 xx), Furkan xx, Musa xxx, Andre xxx, Hakan xx (Cengiz Meraş dk. 59 xx), Yusuf Gültekin xxx, Jansen xx

Yedekler: Erdi Yokuşlu, Fatih Turan, Burak Asan, Bentley

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Giresunspor: Eser xx, Dimitriadis xx (Silva Lopes dk. 73 x), Volkan xx (Dilaver dk. 46 xx), Berkan xx, Recep xx, Özgürcan xx, Isaac xx (Solomon Abwo dk. 46 x), Nascimento xxx, Onur xx, Özgür x, Hüsamettin xx

Yedekler: Anıl Atağ, Cihan Can, Rızvan Şahin, Çağrı Bülbül

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Özgür Yılmaz (dk. 19 k.k.), Sandro Nascimento (dk. 45) (Giresunspor), Andre Santos (dk. 44) Yusuf Gültekin (dk. 52), Andre Santos (dk. 82) (Boluspor)

Sarı kartlar: Guido Koçer, Renato, Özgür İleri (Boluspor), Özgürcan Özcan (Giresunspor)

Bülent Velioğlu