Bosna, bizimkilerle güldü.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasına, 3 grupta oynanan 5 maçla devam edildi..

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 5 karşılaşma oynandı.

H Grubu'nda Bosna Hersek, konuk ettiği Cebelitarık'ı 5-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. ve 43. dakikalarda Vedad Ibisevic, 52. dakikada Osmanlısporlu Avdija Vrsajevic, 56. dakikada Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca ve 90+4. dakikada Ermin Bicakcic kaydetti.

Visca'nın ikinci golün asistini yaptığı müsabakada, Atiker Konyaspor'da top koşturan Riad Bajic de 75. dakika Vrsajevic'in yerine oyuna dahil oldu.

Gruplarda oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:

İsveç-Belarus: 4-0

B Grubu:

Andorra-Faroe Adaları: 0-0

İsviçre-Letonya: 1-0



H Grubu:

Bosna Hersek-Cebelitarık: 5-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya: 0-0

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