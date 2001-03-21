Bruma delirmiş!.. Yılda 6 milyon euro isterim

27.5.2017 - 12:23

İşte Bruma’nın talep ettiği ücret

Galatasaray'dan ayrılması an meselesi olan Bruma yüksekten uçuyor.

Galatasaray’da yıldız oyuncu Bruma’nın önümüzdeki sezon başka bir kulüpte forma giymesi neredeyse kesin. Sarı-kırmızılılar Alman Leipzig ile masaya otururken, Tottenham’ın da devrede olduğu ifade ediliyor.

Portekiz’in O Jogo Gazetesi, genç oyuncunun talep ettiği rakamın yıllık 6 milyon Euro olduğunu yazdı.

ŞİMDİKİ MAAŞININ 5 KATI

Galatasaray’da yıllık 1.2 milyon Euro sabit ücretle oynayan Portekizli futbolcu için Sporting Lizbon’a 10 milyon Euro ödenmişti. Bir sezonu Real Sociedad takımında kiralık olarak geçiren Bruma, 2016-17 sezonunda gözle görülür bir gelişme kaydederek takımın bir numaralı ismi oldu.

YÜZDE 25’İ SPORTİNG’E GİDECEK

Galatasaray’ın Bruma’dan elde edeceği bonservis gelirinin yüzde 25’i Sporting Lizbon’a verilecek. Portekiz kulübü, Bruma’nın satışı sonrasında Galatasaray’ın KAP’a bildirmediği bu maddeyi resmi sitesinden duyurmuştu. Galatasaray Bruma için 18 milyon Euro bonservis talep ediyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

 

 


 

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