Bruma Leipzig'e transfer oldu

Leipzig 14.5 milyon euro karşılığında Bruma'yı transfer etti

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu. A Spor'un haberine göre, Bruma, 14.5 milyon euro karşılığında Leipzig kadrosuna katıldı ve transfer sonuçlandı.

BRUMA'NIN YERİNE TAM 7 İSİM

Sarı-kırmızılılar, istediği parayı alması halinde Bruma'yı verecek. Transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün ise Bruma'nın alternatiflerini şimdiden belirledi. Buna göre Cimbom 7 isimle temasa geçecek.

BERTRAND TRAORE

Ajax ile bu sezon adından söz ettiren Bertrand Traore için ilk etapta kiralık teklif yapmaya hazırlanan Aslan fikrini değiştirdi. Bruma'nın Leipzig'e gitmesi halinde. 21 yaşındaki oyuncu bonservisi ile beraber transfer edilmek isteniyor. Gelecek sezon kadroda Bruma'yı da tutmak isteyen başkan Dursun Özbek, bu oyuncunun ayrılması ihtimali sonrasında idarecilerden de alternatifleri belirlemelerini istedi.

HEDEF KİRALAMAKTI

Belirlenen oyuncu listesi sonrasında teknik direktör Igor Tudor ile de masaya oturan idareciler sonunda aranan ismi buldu: Bertrand Traore! ancak şu noktanın altını çizmekte fayda var, Bertrand Traore daha önce de G.Saray'ın gündemine gelmiş ve bir sezonluğuna kiralanması için nabız yoklanmıştı.

2 KANATTA DA OYNUYOR

Bonservisi Chelsea'de olan oyuncu için İngilizler kiralamaya sıcak bakmazken takımda da düşünmedikleri için satılması kararı aldı. Ancak Bruma'nın satılması için görüşmeler ciddileşince bu kez Aslan da Traore'yi bonservisi ile almak üzere harekete geçti. Sağ kanadın yanı sıra solda ve forvet arkasında da oynayabilen Traore'yi bonservisi ile almak isteyen sarı-kırmızılılar şimdiden Chelsea ile temas kurdu.

GÖRÜŞMELER BAŞLASIN

İngiliz kulübünün oyuncu için net bir bonservis belirlemesini isteyen yönetim ayrıca oyuncunun menajeri ile de temas kurup kontrat görüşmelerine başlama kararı aldı. Bu sezon Ajax forması ile büyük bir çıkışa imza atan ve Hollanda ekibi ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar çıkan Bertrand Traore, yeni sezon öncesinde bir çok kulübün de radarına takıldı. Ligde 24 maça çıkan ve 9 gol bulan Traore ayrıca Avrupa Ligi'nde de 13 karşılaşmada 4 gol ve 4 asist ile takımını finale götüren en önemli oyunculardan biri oldu.

.HIZLICA TRANSFER...

Bruma gibi genç yıldızları listesine ekleyen Aslan transferi de hızlı bir şekilde bitirmek istiyor.

İKİNCİ ADAY MEKSİKA'DAN LOZANO

Galatasaray, Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu kadrosunda istiyor.

.

.

.

.

.