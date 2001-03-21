Bruma'nın milli hayal kırıklığı

18.3.2017 - 16:35

Bruma’nın Portekiz A Milli Takımı’na çağırılmaması, futbolcu cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Armindo Bruma, performansıyla milli takıma seçilmeyi bekliyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan kadroda Portekizli yıldızın kadroda yer almaması büyük hayal kırıklığı yarattı.
Futbolcunun menajeri Catio Balde, Bruma’nın Galatasaray’daki performansıyla çağrılması gerektiğini dile getirerek, “Bruma, Türkiye’nin en büyük kulübünde üst düzey bir sezon geçiriyor. (Fanatik)

 

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